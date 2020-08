O Paraná faz a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Confiança-SE, nesta sexta-feira (7), às 21h30, em Aracaju. Será mais um ano na briga para voltar à elite nacional, o que aconteceu pela última vez em 2017, quando conquistou o acesso depois de dez anos.

O pontapé inicial será justamente contra um velho conhecido da torcida paranista. O técnico Matheus Costa, comandante do acesso em 2017 e treinador do Tricolor na última temporada, agora está do outro lado. No time do nordeste, o ex-Paraná possui uma campanha mediana, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

No entanto, vinha jogando mais recentemente, chegando às semifinais da Copa do Nordeste. Até por isso, o técnico Allan All vê o adversário com esta vantagem,

“Apesar do desgaste, o Confiança tem maior ritmo de jogo por estar disputando duas competições regionais. Pode ter sido proveitoso (o período de treinos), mas podemos sentir a falta de ritmo de jogo. A partida vai dizer”, disse o treinador, em entrevista à rádio Banda B.

Pelos lados da Vila Capanema, o comandante paranista, que foi auxiliar de Matheus no ano passado, possui algumas caras novas para essa partida de estreia. Na lateral-esquerda, Jean Victor ganha a vaga de Juninho. No ataque, com a despedida de Rodrigo Rodrigues, Bruno Gomes assume a camisa 9.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo SporTV e Canal Premiere. A Tribuna acompanha o jogo em tempo real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

1ª Rodada

CONFIANÇA X PARANÁ

Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Matheus Mancini e Dudu; Amaral, Daniel Pires e Everton; Reis, Ari Moura e Mikael. Técnico: Matheus Costa.

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Carlos Dias, Jhony Douglas (Kaio) e Renan Bressan; Thiago Alves (Wandson), Gustavo Mosquito e Bruno Gomes.

Local: Arena Batistão

Horário: 21h30

Árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)

Assistentes: Marcelo Grando (MT) e Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT)

