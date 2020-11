O Paraná Clube encara o Ceará, nesta quinta-feira (19), às 15h, no Cidade Vozão, em Itaitinga, pela oitava rodada do Brasileirão de Aspirantes.

Na quarta colocação do Grupo B, com oito pontos, o Tricolor vem de duas vitórias e se ganhar novamente pode pular até para o topo.

Já o Vozão é segundo do Grupo A, com 16 pontos, atrás apenas do líder Avaí, que soma 19.

Assista ao vivo:

