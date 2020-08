Autor de dois gols na vitória do Paraná Clube por 3×1 sobre o Juventude, na última sexta-feira (14), o meia-atacante Andrey vai recuperando seu espaço no time titular.

O jogador ficou fora das quartas de final do Campeonato Paranaense, contra o Coritiba, por ter sido diagnosticado com o coronavírus. Recuperado, acabou perdendo a posição. No entanto, na véspera do duelo com os gaúchos, Gustavo Mosquito voltou para o Corinthians e abriu espaço para que o atleta tivesse uma nova oportunidade entre os 11.

E não só pelos gols, mas pela atuação na partida, Andrey ganhou elogios do técnico Allan Aal e deve seguir na nova função para o compromisso contra o Guarani, terça-feira (18), às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa.

“O Andrey é um jogador versátil, que vem entendendo que o futebol é coletivo. Nos momentos propícios a individualidade aparece. A partir desse entendimento, ele vem errando muito menos do que errava em alguns momentos e a evolução dele naturalmente vem aparecendo”, destacou o treinador.

Ao longo da temporada, o jogador disputou 11 partidas, sendo titular em oito oportunidades, e marcou quatro gols.

