A temporada de 2020 começa nesta quinta-feira (2) para o Paraná Clube. E uma nuvem de incertezas paira na Vila Capanema. Sem técnico confirmado e com a saída de muitos atletas, o Tricolor inicia o ano com apenas 11 jogadores no elenco.

São eles: o goleiro Alisson, os zagueiros Fabrício e Fernando Timbó, o lateral-esquerdo Juninho, os volantes Jhony e Luan, os meias Alesson e Jhemerson e os atacantes Rafael Furtado, Raphael Alemão e Warley.

A tendência é que o auxiliar técnico Allan Aal seja o comandante da equipe já na estreia do Campeonato Paranaense, no dia 19 (domingo), às 16h, contra o Rio Branco, em Paranaguá.

