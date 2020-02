O Paraná anunciou seu 15º reforço para a temporada. Quem chegou na Vila Capanema foi o meia Renan Bressan, jogador de 31 anos, com experiência na Champions League e Olimpíadas. O jogador nasceu em Tubarão, Santa Catarina, mas atuou em grande parte de sua carreira na Bielorrússia, onde se naturalizou e defendeu a seleção do país.

continua depois da publicidade

O atleta saiu do Brasil em 2007 e desde então jogou por diversos clubes do Leste Europeu. Sua experiência internacional conta com passagens, também, por Portugal, Cazaquistão, Rússia e Chipre. No Brasil, além de iniciar sua carreira no Atlético Tubarão, defendeu o Cuiabá no ano passado, na Série B, quando retornou ao país.

TABELA: Veja os próximos jogos do Paranaense

Entre as grandes vivências do meio-campista está a disputa da Champions League, pelo BATE Borisov, da Bielorússia, nas temporadas 2011/2012 e 2012/2013. “Disputar a Champions é a realização para qualquer jogador. Foi um ótimo período e que me levou à seleção bielorrussa. Me naturalizei e disputei 30 jogos pela principal e outros 3 pela olímpica”, falou ao site oficial do clube.

Pela seleção do país europeu ele também disputou os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Bressan atuou inclusive contra o Brasil, fazendo o gol de honra da Bielorrússia na derrota por 3 a 1.

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná acredita que poderia ter saído com a vitória da Arena da Baixada

+ Assista aos gols do clássico entre Athletico e Paraná

+ Com time misto, Paraná empata com o Athletico