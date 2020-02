O auxiliar Lúcio Flávio, que substituiu o expulso Allan Aal no empate do Paraná com o time principal do Athletico, neste domingo (02), pelo Paranaense, analisou como positiva a atuação da equipe quase toda reserva do Tricolor no clássico.

“Sabíamos da necessidade que teríamos em função do jogo da Copa do Brasil. Viemos de uma sequência de quatro jogos e alguns atletas precisavam ser poupados. Apesar de termos feitos essas alterações, a postura da equipe foi muito boa”, falou Lúcio Flavio.

As sete mudanças foram realizadas devido ao jogo decisivo que o Paraná tem pela Copa do Brasil, na quarta-feira (05), contra o Palmas, no Tocantins, em duelo que vale mais de um milhão de reais para o Tricolor. Apesar disso, e do Furacão estar com seu time principal, Lúcio acredita que o time poderia ter até saído com a vitória.

“Eu acredito que poderíamos ter saído com a vitória. Os atletas de lado precisam ter mais calma. São jogadores que correm muito, mas na hora de dar um passe, achar o companheiro, infelizmente ainda acaba faltando”, disse o auxiliar técnico.

O resultado recolocou o Paraná no grupo dos oito que avançam para a próxima fase do Paranaense, na oitava colocação, com cinco pontos conquistados.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 5ª RODADA

2/2/2020

ATHLETICO 1 X 1 PARANÁ

Athletico

Santos; Khellven, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Lucho) e Léo Cittadini; Nikão, Guilherme Bissoli (Pedrinho) e Marquinhos Gabriel (Vitinho).

Técnico: Dorival Júnior.

Paraná

Marcos; Bruno, Thales, Fernando Timbó e Hulk; Kaio, Carlos Dias, Thiago Alves (Michel), Raphael Alemão, Gustavo Mosquito (Marcelo) e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Lúcio Flávio.

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino Dos Santos Junior

Gols: Lucas Halter (A), 2 do 1ºT, Marcelo (PR), aos 45 (PR) do 2º T.

Cartões amarelos: Guilherme Bissoli, Wellington (CAP); Thiago Alves, Marcos, Gustavo Mosquito, Carlos Dias, Thiago Alves (PAR).

Público: 14.903.

Renda: R$ 385.560,00.

