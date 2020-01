O técnico do Paraná, Allan Aal, minimizou a derrota por 1 a 0 para o Coritiba no clássico válido pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, que aconteceu neste domingo (26) na Vila Capanema. De acordo com o treinador, mesmo o grupo sendo jovem, o revés não é um problema.

“A gente não pode achar que uma vitória é a melhor equipe do mundo e que uma derrota é terra arrasada. Mesmo a equipe sendo jovem, mesmo os meninos criando expectativas de ter o melhor desempenho possível, ainda estamos em pré-temporada, de preparação”, ponderou o comandante.

Aal se mostrou satisfeito com as respostas dos atletas nos jogos, apesar da equipe estar em formação. “Estamos no processo de evolução, no processo de montagem de elenco e o campo diz muita coisa. Ele te dá uma resposta que às vezes você não viu durante a semana”, declarou.

A temporada do clube em 2020 conta com pouco mais de 20 dias e o treinador ainda busca um time ideal, apesar de ainda esperar reforços. “E vamos evoluindo naturalmente, sem medo de se empolgar demais, ou de se afundar demais por conta de uma derrota em clássico, até porque é a terceira rodada do campeonato”, finalizou.

Essa foi a primeira derrota do Tricolor no ano, após o empate sem gols na estreia com o Rio Branco e a vitória sobre o Cascavel CR. O time volta a jogar na próxima quinta-feira (30), diante do FC Cascavel, novamente na Vila.