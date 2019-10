O estádio Germano Krüger, que pertence ao município de Ponta Grossa, deve ser doado ao Operário. Por meio de um projeto de lei assinado pelo prefeito Marcelo Rangel, o Fantasma deverá ficar com a praça esportiva. Sendo assim, o clube dos Campos Gerais teria que arcar com todas as responsabilidades e obras do estádio.

Com isso, o Operário também pode fazer a ampliação da praça e remodelação dos vestiários, sem precisar do aval da Prefeitura de Ponta Grossa. “Tenho certeza que será unânime porque é um interesse de todos os ponta-grossense, estamos vivendo um grande momento do nosso time”, disse o prefeito ao site A Rede.

Em contrapartida, o Fantasma terá que manter ações sociais em escolas e campos de Ponta Grossa e se manter fixo no município, além de representar a cidade em competições feitas pelo Governo do Paraná, como os Jogos Estudantis e os Jogos da Juventude.