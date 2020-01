Do time campeão de 85

Faleceu na madrugada deste sábado (11), o ex-goleiro do Coritiba, Gerson Dall’Stella, aos 58 anos de idade, vítima de um infarto fulminante. O ex-atleta atuou no Alto da Glória dos anos de 1983 até 1990. Defendeu o manto alviverde por 81 partidas e esteve presente na conquista do campeonato brasileiro de 1985, além dos títulos paranaenses de 1986 e 1989. Como atleta, Gerson também teve passagens por Figueirense, Goiás e Vitória.

Ao se aposentar, Gerson trabalhou como preparador de goleiros, também atuou na imprensa esportiva e, atualmente fazia parte da equipe Cinquentinhas do Botafogo, de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ao lado de Túlio Maravilha, Donizete Pantera, Válber e outros ex-jogadores, foi campeão da categoria em 2019.

O Coritiba, em seu site e redes sociais, lamentou a perda do importante ex-atleta. Gerson deixa três filhos. Ainda não há informações sobre o local e horário do velório e sepultamento.