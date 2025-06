Monterrey x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Monterrey e Inter de Milão se enfrentam nesta terça-feira, 17 de junho, no lendário Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes.

Onde assistir?

O jogo Monterrey x Inter de Milão começa às 22h (de Brasília) e os torcedores poderão assistir a transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), DAZN (streaming) e CazéTV (Youtube).

A Copa do Mundo de Clubes está sendo disputada em solo norte-americano e reúne os principais clubes dos cinco continentes divididos em oito grupos. Na primeira fase, cada equipe faz três jogos, com os dois primeiros avançando para as oitavas de final. A partir daí, mata-mata em jogo único até a grande decisão, marcada para 13 de julho.

O Monterrey, time conhecido como Rayados do México, garantiu sua vaga ao conquistar a Concacaf Champions League de 2021. De lá para cá, porém, o clube mexicano vem enfrentando dificuldades nas principais competições. Para dar um gás à equipe, a diretoria contratou Domènec Torrent, ex-Flamengo, em maio. Além do técnico catalão, o time conta com a experiência do multicampeão Sérgio Ramos, beque com passagem vitoriosa pelo Real Madrid.

Do outro lado, a Inter de Milão chega como favorita, mesmo tentando se recuperar do baque sofrido na final da Champions League, quando foi goleada por 5 a 0 pelo PSG. O comando técnico agora está nas mãos de Cristian Chivu, velho conhecido da casa como jogador e treinador das categorias de base, que substituiu Simone Inzaghi.

Para a estreia, o Monterrey deve ir com força máxima. Sergio Canales é o principal destaque, com impressionantes 31 participações em gols em 43 jogos. A dúvida fica por conta de Carlos Salcedo, que já treina no gramado após período de recuperação.

Já a Inter tem desfalques importantes. O iraniano Mehdi Taremi não pôde viajar devido ao fechamento do espaço aéreo de seu país após ataques israelenses. Calhanoglu e o jovem Esposito seguem no departamento médico e dificilmente estarão à disposição na fase inicial do torneio.

Escalações prováveis:

Monterrey

Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno e Arteaga; Corona, Ambríz, Deossa e Fimbres; Sergio Canales e Germán Berterame.

Inter de Milão

Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e Carboni; Marcus Thuram e Lautaro Martínez.

Arbitragem de Monterrey x Inter de Milão

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Wilton Pereira Sampaio (BRA) Auxiliares: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA) VAR: Gustavo Tejera (URU)