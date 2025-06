Maratona de Curitiba 2025; inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para a Santander Maratona de Curitiba 2025, uma das maiores provas do calendário de corridas de rua do Brasil. Com o apoio da Prefeitura de Curitiba, a Maratona é realizada pela Global Vita Sports, junto com a Associação Pro Correr, e será realizada no dia 23 de novembro.

As inscrições já estão abertas ao público e podem ser feitas a partir do site oficial da Maratona de Curitiba 2025. A expectativa é a participação de mais de 16 mil atletas para os percursos de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km, com largada na Praça Nossa Senhora da Salete, no coração da capital paranaense.

A quantidade representa um crescimento de 23% em relação à edição do ano passado, que contou com 13 mil inscritos e teve as vagas esgotadas cerca de 40 dias antes das provas.

A prova principal, dos 42,195 km da maratona, tem aferição da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e vai passar por 22 bairros da capital paranaense. Além de pontos turísticos, como o Jardim Botânico e parques da cidade, estarão espalhados ao longo do trajeto mais de 20 postos de hidratação e suporte.

Como na edição do ano passado, as largadas serão em ondas. A primeira é para a categoria dos atletas com deficiência para as distâncias de 42 km e 21 km. A segunda onda será dos atletas de elite, mulheres e homens, e para todos os atletas da maratona e meia maratona. Já o início das corridas de 10 km e 5 km será na terceira onda. Todas elas ocorrem na Praça Nossa Senhora da Salete, que vai sediar a arena do evento esportivo.

Expo Maratona

A programação oficial da Santander Maratona de Curitiba 2025 ainda conta com a Expo Maratona. Nos dias anteriores à realização das provas nas quatro distâncias, a Expo vai sediar a entrega de kits aos atletas inscritos e também espaço temático com lojas e experiências com foco no corredor, ambientes gastronômicos, espaços instagramáveis e ativações de marca dos patrocinadores. Serão cerca de 30 expositores, incluindo a Loja Oficial da Maratona de Curitiba.