A Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo reuniram os dois maiores colunistas esportivos do estado, Carneiro Neto e Augusto Mafuz, para tratar em vídeo do futebol em tempos de pandemia. A conversa é ancorada por André Pugliesi, editor de Esportes.

Carneiro, colunista da Gazeta e da Tribuna, e Mafuz, da Tribuna, começam pelos desdobramentos da paralisação do futebol pelo mundo, especialmente sobre os casos de Athletico, Coritiba e Paraná.



Em seguida, a experiente dupla comenta as eleições, em enquete proposta pelos dois veículos, dos principais jogos da história do Coxa, Furacão e Tricolor. Será que Carneiro e Mafuz concordam com as escolhas? Veja os escolhidos do Paraná, Coritiba e Athletico.



E, por fim, os dois revelam como estão enfrentando a quarentena e o melhor (tem?) e pior do período de quarentena. Assista!

