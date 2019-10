O Londrina não consegue se recuperar. Nesta terça-feira (24), o Tubarão sofreu sua sétima derrota nas últimas oito rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro – em casa, no estádio do Café, perdeu para o Sport por 2×1, resultado que afirma os pernambucanos no G4 e mantém o time paranaense perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Os donos da casa começaram tentando pressionar. O nervosismo atrapalhava, e os passes errados impediam um domínio completo. Decisões erradas também prejudicavam, como quando Luidy teve liberdade, tinha Léo Passos e Matheuzinho à disposição e acabou tentando um chute, que acabou saindo. Já o Sport aproveitou logo a primeira chance: aos 11 minutos, Leandrinho lançou Hernane, que mostrou tranquilidade para tirar de Emerson e abrir o placar.

Em desvantagem, o Tubarão se enervou ainda mais. Léo Passos até teve uma possibilidade de cabeceio, mas era muito pouco. Os pernambucanos optavam por dar campo ao LEC e explorar os contra-ataques. Chegava a administrar o tempo ainda com 30 minutos de jogo. Ameaçou com Sander, Leandrinho e Yago, aproveitando os erros defensivos londrinenses. Era tanta vontade de segurar o jogo que, após uma série de faltas intermediárias, veio o empate aos 45 minutos, na cobrança de Juninho que Germano mandou para a rede.

O Sport voltou para o segundo tempo com força. Em dez minutos, Leandrinho e Hernane tiveram ótimas chances para recolocar os visitantes na frente. Mas o Londrina teve um pênalti não marcado – Rafael Thyere meteu a mão na bola e o árbitro Marcelo Aparecido de Souza mandou o jogo seguir. O lance animou o time, que partiu para o ataque, mais na base do ‘vamos lá’.

Como os visitantes também estavam no momento ‘vamos lá’, o jogo ficou aberto. E em outra decisão polêmica, a arbitragem marcou pênalti de Augusto em Hernane. E aos 38 minutos, Guilherme cobrou bem, marcou o segundo do Sport e definiu o jogo, mantendo o Tubarão afundado na crise.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 24ª Rodada

LONDRINA 1×2 SPORT

Londrina

Emerson; Alemão, Augusto, Lucas Costa e Juninho; Neris (Paulinho Moccelin), Germano e Higor Leite; Luidy, Léo Passos (Júnior Pirambu) e Matheuzinho (João Paulo).

Técnico: Cláudio Tencati

Sport

Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias, Yago (Pedro Carmona) e Leandrinho; Yan (Marcinho), Hernane Brocador e Guilherme (Marcão).

Técnico: Guto Ferreira

Local: Café (Londrina)

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

Assistentes: Bruno Salgado Rizo (SP) e Luís Filipe Gonçalves Corrêa (PB)

Gols: Hernane 11 e Germano 45 do 1º; Guilherme 38 do 2º

Cartões amarelos: Yago (SPO)

Cartão vermelho: Luidy

Público pagante: 1.959