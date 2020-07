O pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu nesta terça-feira (30) a absolvição do Brasil de Pelotas no caso de atrasos salariais durante a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Com isso, o Londrina está oficialmente rebaixado para a Série C. No último dia 4, o clube gaúcho já havia sido absolvido em sessão da 3ª Comissão Disciplinar do STJD.

Em entrevista ao Globoesporte.com, o gestor do futebol do Londrina, Sérgio Malucelli, confirmou que o clube vai acatar o resultado do julgamento e planejar o elenco para a disputa da Terceirona.

