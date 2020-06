O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu na manhã desta quinta-feira (4) o Brasil de Pelotas por não ter cumprido com o fair-play financeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, foi confirmado o rebaixamento do Londrina para a Terceira Divisão.

publicidade

O departamento jurídico do Tubarão pedia a punição do clube gaúcho com a perda de pontos na disputa da Segundona do ano passado. Assim, a equipe paranaense conseguiria se manter nesta divisão para a temporada de 2020. O pedido foi feito por conta de uma denúncia do lateral-esquerdo Pará, que revelou o atraso de salários no Xavante.

A defesa do Brasil de Pelotas destacou que a dívida com o atleta já havia sido paga. Por outro lado, o advogado do Londrina, Paulo Schmitt, afirmou que o clube irá recorrer em todas as instâncias. O julgamento desta quinta foi em primeira instância.

O Londrina acabou rebaixado para a Terceirona no ano passado ao ficar em 17º lugar, com 39 pontos, cinco a menos que o Brasil de Pelotas.

+ Mais do Tubarão:

+ Londrina critica volta do futebol: “Não podemos ser insensíveis”

+ Londrina entra com recurso no STJD para não ser rebaixado

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?