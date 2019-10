O Londrina continua piorando sua situação na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (15), o Tubarão ficou no 0x0 com o Figueirense e, com o complemento do resultado, está ainda mais perto da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Alviceleste está em 16º na tabela, com 32 pontos, apenas um à frente do Vila Nova, que abre a zona da degola. Na próxima rodada, o time encara o Vitória, na sexta-feira (18), no Barradão.

+ Confira a classificação completa da Série B!

O começo do jogo teve um Londrina a 100km/h. Com jogadas pelos lados do campo, o Tubarão pressionava o Figueirense de todas as formas, se mantendo no seu campo ofensivo quase o tempo todo, e sempre rondando a área com perigo. A primeira boa chance veio aos 10 minutos com Matheusinho, que arriscou da entrada da área, mas Pegorari fez boa defesa.

A pressão até que surtia efeito, mas faltava um pouco mais de tranquilidade ao Alviceleste, que tentava de qualquer jeito chegar ao gol. Aos 21, André Moritz foi avançando, a marcação dando espaço até que ele chutou de longe e beliscou o travessão.

O Figueirense parecia atordoado na defesa, errando passes e pouco chegando ao ataque. As alternativas eram as bolas aéreas, mas que também não eram muito precisas. Tanto que o goleiro César nem trabalhou.

+ Gestor do Tubarão solta o verbo contra o elenco

No segundo tempo, a situação não mudou muito. A diferença maior foi que o Figueirense melhorou em campo e passou a pressionar, criando mais perigo, enquanto o Londrina diminuiu o ímpeto.

A grande chance do jogo aconteceu aos 27, quando Felipe Mateus chutou de dentro da área e Lucas Costa salvou quase em cima da linha. Na sobra, Felipe Mateus chutou de novo e mais uma vez Lucas Costa apareceu para salvar o Tubarão.

Aos 32, Patrick recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando os catarinenses com um a menos. Mas nem assim o Alviceleste conseguiu crescer em campo e o duelo foi se arrastando até o apito final do árbitro.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 29ª Rodada

LONDRINA 0x0 FIGUEIRENSE

Londrina

César; Alemão, Lucas Costa, Dirceu e Breno (Raí Ramos); Charles (João Paulo), Matheus Bertotto e André Moritz; Paulinho Moccelin (Luidy), Matheusinho e Júnior Pirambu.

Técnico: Mazola Júnior

Figueirense

Pegorari; Luis Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Conrado; Patrick, Tony, Fellipe Mateus (Pereira) e Jefferson Renan (Odilávio); Breno e Rafael Marques.

Técnico: Márcio Coelho

Local: Estádio do Café

Árbitro: Jonathan Antero Silva (RO)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Adenilson de Souza Barros (RO)

Cartões amarelos: Paulinho Moccelin, Matheusinho (LEC); Tony (FIG)

Cartão vermelho: Patrick (FIG)