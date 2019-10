O que vale na vida são os encontros. Tantos falaram isso que nem dá pra dizer quem é o autor da frase. O certo é que é a mais pura verdade. O lançamento do livro “É disso que o povo gosta”, do jornalista Carneiro Neto, foi um catalisador de encontros na noite desta terça-feira (29), na Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui. Personagens importantes da história do futebol paranaense passaram por lá em mais de quatro horas de uma concorrida sessão de autógrafos.

Quando digo concorrida, é porque tinha muita gente mesmo. Era preciso esperar uns 40 minutos na fila para conseguir conversar com Carneiro Neto e receber o autógrafo. Dava tempo de uma conversa rápida, de uma foto e do registro no livro – que custa R$ 49,90 e está em venda normal a partir desta quarta-feira (30).

Mas não era, de forma alguma, uma espera aborrecida. Até porque era olhar para qualquer canto da livraria para encontrar figuras históricas do nosso futebol. Tão festejado quanto Carneiro Neto foi Barcímio Sicupira, que recentemente se recuperou de problemas pulmonares e fez questão de ir ao lançamento do livro. “Agora vou ter que fazer coisas que nunca fiz. Vou pra academia, puxar ferro”, brincava o Craque da 8.

Também passaram por lá o vice-governador do estado, Darci Piana, o ex-governador Orlando Pessuti, os deputados estaduais Alexandre Curi e Luiz Carlos Martins, o vereador Paulo Rink, o suplente de senador Paulo Salamuni, o ex-presidente do Coritiba Vílson Ribeiro de Andrade, os ex-presidentes do Athletico Marcos Coelho e Marcos Malucelli, o médico Edilson Thiele, o preparador físico Riva Carli, o ex-jogador e comentarista Nivaldo Carneiro e os jornalistas Gil Rocha, Ana Zimmermann, Gilberto Fontoura, Marcelo Ortiz, Ayrton Baptista Júnior, Marcelo Dias Lopes, Monique Vilela, Firmino Dias Lopes e Jota Agostinho. Muito mais gente esteve por lá, e aqui vai meu pedido de desculpas a quem não tá citado aqui.

O sucesso da noite de autógrafos também fez com que passado e presente do nosso esporte se encontrassem. É esse o norte do livro de Carneiro Neto, que entre relatos autobiográficos, textos publicados na Gazeta do Povo e histórias curiosas, faz um arco que conta 55 anos de comunicação e futebol. Vale a pena ler, assim como valeu muito a pena estar no encontro desta terça-feira.