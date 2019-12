Falar de Levi Mulford Chrestenzen, ou apenas seu Levi, é falar também da Tribuna do Paraná. Afinal, a história dos dois se misturam. Fundado em 17 de outubro de 1956, o jornal tinha no jornalista o seu mais antigo funcionário, que escreveu nas páginas impressas e no site sobre futebol amador desde sua primeira edição.

Em 63 anos, Levi contou tudo sobre a famosa Suburbana, o campeonato amador mais tradicional de Curitiba. Sem contar outros torneios – menos relevantes, mas não menos importantes. Aqueles atletas de final de semana, que não conseguiram seguir carreira no futebol profissional, ou até aqueles que vieram de lá para os campos dos bairros, tinham seu espaço no jornalismo graças àquele que via o futebol alternativo com muito mais entusiasmo.

Uma carreira que começou em 1953, quando ele tinha 24 anos, no extinto Paraná Esportivo. Três anos depois, foi convidado por Albenir Amatuzzi para ter sua coluna na Tribuna. E desde então não parou mais. Sempre falando da várzea, como se lá estivessem os craques mundiais.

Em sua última foto no jornal, Levi olha para a primeira imagem dele na redação, quando iniciou sua coluna sobre o futebol amador. Um ciclo que, agora, se fecha. Foto: Hedeson Alves/Tribuna do Paraná

“Muito se fala sobre paixão sobre jornalismo, mas se pudermos resumir isso em uma pessoa seria no Levi Mulford. O que ele construiu nesses anos todos na Tribuna, desde a primeira edição, foi um exemplo para todos os jovens que querem viver do jornalismo esportivo”, disse Cristian Toledo, coordenador de esportes da Tribuna.

Porém, o futebol profissional tinha sua importância para Levi Mulford. Se não para acompanhar como jornalista, uma vez que nunca quis seguir esse caminho, ao menos como um historiador. O jornalista tem um acervo em casa de reportagens de dar inveja. Com recortes de jornais e revistas, a história do futebol está neste arquivo.

Ao lado de Heriberto Ivan Machado, escreveu o livro “Futebol do Paraná – 100 anos de história”, uma verdadeira enciclopédia do futebol do nosso Estado. Jogos importantes e decisivos que estão guardados em pastas e na memória do autor.

Levi Mulford escreveu seu último texto na Tribuna. Agora, ele acompanhará o futebol amador como torcedor. Foto: Hedeson Alves/Tribuna do Paraná

“O Levi tem mais tempo de Tribuna do que eu tenho de vida. Sua vida se confunde com a da Tribuna. 63 anos de atividade de forma ininterrupta, nunca falhou. Em casa, um arquivo muito valorizado, cheio de memórias e tenho certeza que a Tribuna tem um espaço no coração dele”, destacou Rafael Tavares, diretor de redação da Tribuna.

Mas veio o ponto final. Na semana passada, Levi ‘aposentou as chuteiras’ da Tribuna. O principal jornalista do futebol amador continuará acompanhando as partidas, mas apenas como torcedor e entusiasta, sem mais reportar os fatos. Mas escreveu o seu último texto, que veio como um agradecimento pela oportunidade.

“Em 1953, comecei a escrever sobre futebol amador, no hoje extinto jornal Paraná Esportivo. Em outubro de 1956 fui, a convite do Albenir Amatuzzi, para a Tribuna do Paraná, que começava suas atividades, onde me encontro até hoje, com muito orgulho. Agradeço ao Doutor Paulo Pimentel, ex-presidente da Editora O Estado do Paraná, ao Rafael Tavares de Mello, diretor de redação do jornal, aos colegas da redação, aos leitores, que me acompanharam todo este tempo, e aos colaboradores, que sempre prestigiaram a ‘Coluna Suburbana’”, agradeceu Levi.