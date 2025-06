Lenda do skate mundial entrega shape exclusivo a Gui Khury

O skatista curitibano Gui Khury viveu um dos momentos mais importantes de sua carreira na última quinta-feira (26). Com apenas 16 anos, após duas medalhas de ouro no X-Games de Osaka, conquistadas no último final de semana, o skatista brasileiro recebeu das mãos de Tony Hawk o seu primeiro pro model pela Birdhouse, marca fundada pelo lendário skatista norte-americano.

No mundo do skate, ter um pro model significa ter um shape assinado com o próprio nome — um marco de reconhecimento que vai além do status profissional.

Apesar de já competir como profissional há alguns anos, Gui agora entra oficialmente no time de atletas com modelo próprio dentro da Birdhouse, uma das marcas mais respeitadas do skate mundial. O anúncio foi feito por meio de dois vídeos nas redes sociais, nos quais Gui aparece surpreso e emocionado ao receber o shape diretamente de Tony Hawk, um dos maiores ídolos do esporte e inspiração na sua trajetória.

+ Leia mais: Com nova vitória, Gui Khury atinge marca histórica de sete ouros no X Games

“Ter o meu próprio shape sempre foi um sonho, e receber esse pro model das mãos do Tony Hawk, que é um dos meus maiores ídolos, foi simplesmente inesquecível. É um momento que simboliza tudo o que eu venho construindo no skate desde criança. Estou muito feliz e honrado por fazer parte da história da Birdhouse e animado para estrear esse shape nos X-Games, que é um evento super especial pra mim”, compartilhou Gui. O deck é feito nas cores verde e amarelo, representando as cores da bandeira do Brasil.

A estreia do shape acontecerá nos X-Games de Salt Lake City, entre os dias 27 e 29 de junho. A escolha do evento não poderia ser mais simbólica: foi nos X-Games que Gui começou a ganhar notoriedade mundial e, desde então, vem quebrando recordes.

Ele é o adolescente com mais medalhas de ouro e pódios na história da competição — apenas em 2025, já venceu as provas de Vert e Vert Best Trick na etapa de Osaka.

A expectativa para sua participação em Salt Lake City é alta. Gui chega embalado por conquistas históricas e, agora, com a responsabilidade e o orgulho de carregar seu nome estampado em um shape — um símbolo eterno de sua relevância no cenário global do skate.