Sabadou com futebol!

Jogos deste sábado: Quem joga e onde assistir?

Dudu jovem do Athletico.
Athletico busca sequencia para realizar milagre na Serie B. Foto: Athletico

Veja os principais jogos de hoje: As ligas do mundo e os jogos do Brasileirão estão pausados pela data FIFA, mas confira os jogos das seleções e campeonatos que não pararam.

Confira os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Botafogo-SP x Athletico-PR
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto, SP
Transmissão: Disney +, Rede TV!, SportNet e Desimpedidos

Campeonato Brasileiro – Série C

São Bernardo x Londrina
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, SP
Transmissão: SportyNet (TV fechada e YouTube)

Guarani x Ponte Preta
Horário: 17h00 (Horário de Brasília)
Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas, SP
Transmissão: SKY+

