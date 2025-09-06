Jogos deste sábado: Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As ligas do mundo e os jogos do Brasileirão estão pausados pela data FIFA, mas confira os jogos das seleções e campeonatos que não pararam.
Confira os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série B
Botafogo-SP x Athletico-PR
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto, SP
Transmissão: Disney +, Rede TV!, SportNet e Desimpedidos
Campeonato Brasileiro – Série C
São Bernardo x Londrina
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, SP
Transmissão: SportyNet (TV fechada e YouTube)
Guarani x Ponte Preta
Horário: 17h00 (Horário de Brasília)
Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas, SP
Transmissão: SKY+
