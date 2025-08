Jogos de hoje: Quem joga e onde assistir

Nesta terça-feira (05), não irão acontecer jogos profissionais por conta dos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorrerão na quarta e quinta-feira. No entanto, as categorias de base de alguns clubes entram em campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17.

Confira os jogos:

Internacional x Atlético-MG

15h

CT Alvorada

Athletico x América-MG

15h

CAT Caju

Cuiabá x Grêmio

16h

CT Manuel Dresch

Cruzeiro x Vasco

19h

CT Toca da Raposa II

Santos x Corinthians

21h30

Onde assistir: Sportv

Vila Belmiro

