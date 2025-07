Atleta curitibana conquista ouro inédito em Copa do Mundo de ginástica rítmica

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ginasta curitibana Mariana Vitória Gonçalves Pinto conquistou, junto à Seleção Brasileira, a inédita medalha de ouro no conjunto geral em uma etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, realizada na última semana em Milão, na Itália. Ela treina no Clube Agir, em Curitiba, o mesmo da atleta Bárbara Domingos, a Babi, primeira brasileira a ser finalista olímpica, nos Jogos de Paris 2024. O grupo também conquistou o bronze na série mista.

A medalha veio após a prova olímpica, que soma as apresentações de cinco arcos (nota 25.950), e três bolas e dois arcos (26.900), totalizando 52.850 pontos. O resultado foi suficiente para desbancar grandes potências do esporte, como Japão (50.500) e China (50.200). Um dos temas da apresentação das brasileiras foi a música Evidências, sucesso da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

Mariana integrou a equipe composta pelas ginastas Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Sofia Pereira e Nicole Pírcio, esta última apoiada pelo programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), do Governo do Paraná. O grupo foi comandado pela técnica Camila Ferezin, de Londrina.

O próximo passo é o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, considerada a etapa mais importante do circuito. Ele será disputado no Rio de Janeiro em agosto.