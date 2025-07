Ilha do Mel se transforma em palco de jazz, arte e cultura em agosto

Um cenário paradisíaco, com mar azul, areia branca e o melhor do jazz ecoando pela ilha. É o que vai rolar durante todos os fins de semana de agosto na Ilha do Mel, em Nova Brasília, com a nova edição do Ilha do Mel Jazz Festival.

O festival promete uma programação recheada de atrações para todos os gostos. Além dos shows de jazz que vão embalar as noites na ilha, os visitantes poderão curtir atividades super especiais como pintura ao vivo, aulas de ioga com vista para o mar, exposição de obras de artistas locais, oficinas de arte para a criançada e ações de educação ambiental.

Um detalhe que deixa tudo ainda mais atraente: toda a programação é gratuita!

+ Leia mais Fenômeno raro com 10 mil borboletas chama atenção na Grande Curitiba

“Estamos muito felizes em poder proporcionar esse grande evento cultural para os moradores e turistas na Ilha do Mel. Temos a expectativa de receber um público de cerca de 40 mil pessoas, oferecendo atividades culturais, consciência ambiental e muita diversão para toda a família”, comenta Giselle Furtado, uma das organizadoras do Ilha do Mel Jazz Festival.

Falando em música, o festival vai trazer mais de 90 atrações entre cantores e bandas. Entre os nomes já confirmados estão o cantor e compositor Wes Ventura, o músico Derico, e o talentoso Nego Blue da Ilha do Mel.

O evento tem a produção da Loba do Mar Eventos, com patrocínio da Heineken e apoio da Fecomércio, Sesc, Senac, Secretaria do Turismo do Paraná e Rádio Transamérica.

Serviço

Ilha do Mel Jazz Festival

Data: Todos os fins de semana de agosto (sexta-feira a domingo)

Programação gratuita

Rede social oficial: Instagram @ilhadomeljazz

Produção: Loba do Mar Eventos

Patrocínio: Heineken

Apoio: Fecomércio, Sesc, Senac, Secretaria do Turismo do Paraná e Rádio Transamérica