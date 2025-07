Jogos de hoje: Onde assistir os jogos da Copa do Brasil

Hoje quarta-feira (30) acontecem cinco jogos das Oitavas de final da Copa do Brasil. Saiba quem joga e onde assistir.

A copa mais democrática do mundo começou com 92 times, mas agora só restam 16, o Botafogo saiu na frente do RB Bragantino na última terça (29) no Nilton Santos por 2×0. Hoje acontecem cinco jogos pelo país e na quinta feira (31) São Paulo, Athletico, Flamengo e Atlético MG fecham os jogos de ida.

Confira os jogos de hoje:

CSA x Vasco

19h

Estádio Rei Pele

Onde assistir: Sportv e Premiere

Cruzeiro x CRB

19h30

Mineirão

Onde assistir: Amazon Prime

Bahia x Retro

Fonte Nova

19h30

Onde assistir: Amazon Prime

Corinthians x Palmeiras

Neo Química arena

21h30

Onde assistir: TV Globo, Sportv/Premiere e Amazon Prime

Internacional x Fluminense

Beira Rio

21h30

Onde assistir: TV Globo, Sportv/Premiere e Amazon Prime

Os resultados jogos ainda não definem os classificados, os jogos de volta estão marcados para acontecerem dias 6 e 7 de agosto.

Premiação

Os classificados para as oitavas de final já receberam R$3.638.250. Agora quem avançar para as quartas de final recebera mais R$ 4.470.750.