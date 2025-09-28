anota ai!

Jogos de hoje (28/09/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Flamengo joga hoje pela Libertadores
Flamengo joga hoje. Foto: Divulgação/ Flamengo

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Grêmio x Vitória
Horário: 11h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Premiere

Fluminense x Botafogo
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: TV Globo e Premiere

Bahia x Palmeiras
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Casa de apostas Fonte Nova
Transmissão: TV Globo e Premiere

Bragantino x Santos
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Cicero De Souza Marques
Transmissão: Sportv e Premiere

Corinthians x Flamengo
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Neo Química Arena
Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Criciúma x Paysandu
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse
Transmissão: Disney+

Novorizontino x Vila Nova
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi
Transmissão: Disney+

Remo x CRB
Horário: 18h00 (Horário de Brasília)
Local: Mangueirão
Transmissão: Disney+

Botafogo-SP x Ferroviária
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Santa Cruz
Transmissão: Disney+

Cuiabá x Athletic
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Disney+

