Jogos de hoje (28/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Grêmio x Vitória

Horário: 11h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere

Fluminense x Botafogo

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: TV Globo e Premiere

Bahia x Palmeiras

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Casa de apostas Fonte Nova

Transmissão: TV Globo e Premiere

Bragantino x Santos

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cicero De Souza Marques

Transmissão: Sportv e Premiere

Corinthians x Flamengo

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Criciúma x Paysandu

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse

Transmissão: Disney+

Novorizontino x Vila Nova

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

Transmissão: Disney+

Remo x CRB

Horário: 18h00 (Horário de Brasília)

Local: Mangueirão

Transmissão: Disney+

Botafogo-SP x Ferroviária

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz

Transmissão: Disney+

Cuiabá x Athletic

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Disney+