Jogos de hoje (28/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Grêmio x Vitória
Horário: 11h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Premiere
Fluminense x Botafogo
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: TV Globo e Premiere
Bahia x Palmeiras
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Casa de apostas Fonte Nova
Transmissão: TV Globo e Premiere
Bragantino x Santos
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Cicero De Souza Marques
Transmissão: Sportv e Premiere
Corinthians x Flamengo
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Neo Química Arena
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Criciúma x Paysandu
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse
Transmissão: Disney+
Novorizontino x Vila Nova
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi
Transmissão: Disney+
Remo x CRB
Horário: 18h00 (Horário de Brasília)
Local: Mangueirão
Transmissão: Disney+
Botafogo-SP x Ferroviária
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Santa Cruz
Transmissão: Disney+
Cuiabá x Athletic
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Disney+