Vale vaga na próxima fase!

Jogos de hoje (25/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Flamengo joga hoje pela Libertadores
Flamengo joga hoje na Libertadores. Foto: Divulgação/ Flamengo

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Libertadores

São Paulo x LDU
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Morumbi
Transmissão: Paramount +

Estudiantes x Flamengo
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi
Transmissão: Disney+

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série B

Coritiba x Criciúma
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira
Transmissão: Disney+

Atlético-GO x América-MG
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly
Transmissão: Disney+

Chapecoense x Avaí
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna