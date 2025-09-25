Jogos de hoje (25/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vale vaga na próxima fase!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Libertadores

São Paulo x LDU

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Morumbi

Transmissão: Paramount +

Estudiantes x Flamengo

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi

Transmissão: Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

Coritiba x Criciúma

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira

Transmissão: Disney+

Atlético-GO x América-MG

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly

Transmissão: Disney+

Chapecoense x Avaí

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá

Transmissão: Disney+