Jogos de hoje (25/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Copa Libertadores
São Paulo x LDU
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Morumbi
Transmissão: Paramount +
Estudiantes x Flamengo
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Jorge Luis Hirschi
Transmissão: Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
Coritiba x Criciúma
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira
Transmissão: Disney+
Atlético-GO x América-MG
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly
Transmissão: Disney+
Chapecoense x Avaí
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Disney+
