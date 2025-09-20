Caio Bonfim conquista o ouro na marcha de 20 km do Mundial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Caio Bonfim, 34, obteve mais um grande resultado na manhã japonesa de sábado (20), ainda noite brasileira de sexta-feira (19). O brasileiro conquistou o ouro na prova de 20 km da marcha, no Mundial de atletismo de 2025, disputado em Tóquio.

O competidor de Sobradinho, Distrito Federal, já havia levado a prata nos 35 km, uma semana antes. Com os bronzes de 2017, em Londres, nos 20 km, e 2023, em Budapeste, também nos 20 km, passou a totalizar quatro pódios em Mundiais.

Nenhum atleta do Brasil obteve tantas medalhas na história da competição. Bonfim agora deixou para trás o velocista Claudinei Quirino, que foi bronze em 1997, em Atenas, nos 200 m, e subiu ao pódio duas vezes em 1999, em Sevilha: prata nos 200 m e bronze no revezamento 4 x 100 m.

Caio tem também no currículo uma medalha de prata olímpica. Nos Jogos do ano passado, realizados em Paris, ficou na segunda colocação na disputa de 20 km da marcha, celebrando bastante.