Jogos de hoje (22/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Bahia x Internacional
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Transmissão: Premiere
Copa Libertadores
Flamengo x Racing
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Globo, GE TV e Paramount+
