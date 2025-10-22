Não perca

Jogos de hoje (22/10/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Flamengo joga hoje pela Libertadores
Flamengo joga hoje. Foto: Divulgação/ Flamengo

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A
Bahia x Internacional
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Transmissão: Premiere

Copa Libertadores
Flamengo x Racing
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Globo, GE TV e Paramount+

