Jogos de hoje (22/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Bahia x Internacional

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador

Transmissão: Premiere

Copa Libertadores

Flamengo x Racing

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Transmissão: TV Globo, GE TV e Paramount+