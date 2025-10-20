Curitiba conquista medalha inédita em mountain bike

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O atleta venezuelano Fabian David Vallejo Rivas conquistou, na última sexta-feira (17/10), a medalha de bronze na categoria Mountain Bike nos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups), em Pato Branco. Fabian superou as adversidades – um terreno lamacento e muita chuva – para chegar em terceiro lugar e garantir a primeira medalha para Curitiba na modalidade.

A chuva prejudicou o trajeto da prova, que se tornou complicado mesmo para as bicicletas feitas para terrenos acidentados. Mas isso não impediu que o aluno do Colégio Estadual do Paraná conquistasse a marca histórica.

Quem acompanhou de perto toda a jornada até o pódio foi o pai de Fabian, o mecânico de bicicletas Oscar Rafael Vallejo Romero. O pai foi para Pato Branco como voluntário da delegação de Curitiba e auxiliou todos os competidores. Dentro do alojamento em que a delegação ficou instalada, Oscar montou uma oficina com os próprios equipamentos.

Com muita atenção dedicada aos atletas, Oscar montou as bicicletas e realizou os ajustes necessários. Para o filho, levou fogareiro para cozinhar, pensando na preparação e melhor desempenho.

Jogos da Juventude do Paraná

Curitiba foi a campeã geral dos Jojups, com 365 pontos somados. A capital paranaense também ficou no primeiro lugar no quesito Disciplina, que avalia critérios como pontuação em justiça desportiva, menor média de citações em tribunais esportivos e desempenho em participação, ética e fair play.

Os atletas curitibanos alcançaram o lugar mais alto do pódio no xadrez feminino, ginástica rítmica, basquete masculino, handebol masculino, natação masculino, rugby masculino e feminino e voleibol masculino.

Além disso, a delegação conquistou a medalha de prata no tênis, nas duas categorias disputadas, e na natação feminino. As conquistas das medalhas de bronze foram no basquete feminino, badminton masculino, futsal masculino e vôlei de praia masculino.

Neste ano, os Jogos da Juventude do Paraná reuniram 307 municípios com 867 equipes inscritas. No total, 16,7 mil pessoas participaram do evento, se tornando a maior edição de toda a história dos Jojups.

Os Jogos da Juventude do Paraná são voltados a estudantes de 14 a 17 anos das redes pública e privada de ensino, com o objetivo de incentivar a prática esportiva escolar e contribuir para o desenvolvimento físico, emocional e social dos jovens.