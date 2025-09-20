Anota ai!

Jogos de hoje (20/09/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Vitória x Fluminense
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Barradão
Transmissão: Premiere

Botafogo x Atlético-MG
 Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Prime Vídeo

Ceará x Bahia
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: Premiere

Palmeiras x Fortaleza
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque
Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Goiás x Paysandu
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Serrinha
Transmissão: Disney+

Avaí x Ferroviária
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Ressacada
Transmissão: Disney+

Amazonas x Volta Redonda
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Carlos Zamith
Transmissão: Disney+

Remo x Atlético-GO
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Evandro Almeida
Transmissão: Disney+

