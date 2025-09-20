Jogos de hoje (20/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Vitória x Fluminense

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Barradão

Transmissão: Premiere

Botafogo x Atlético-MG

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: Prime Vídeo

Ceará x Bahia

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Transmissão: Premiere

Palmeiras x Fortaleza

Horário: 21h00 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Goiás x Paysandu

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Serrinha

Transmissão: Disney+

Avaí x Ferroviária

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Ressacada

Transmissão: Disney+

Amazonas x Volta Redonda

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith

Transmissão: Disney+

Remo x Atlético-GO

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida

Transmissão: Disney+