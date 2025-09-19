Campeão mundial de skate vai descer em rampa de 85 m feita em prédio do governo do RS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), edifício em formato de rampa que sedia a maior parte do poder executivo do Rio Grande do Sul, vai se tornar pista de skate por um dia.

O skatista e hexacampeão mundial Sandro Dias, o Mineirinho, vai descer a lateral do prédio de 85 metros de altura e 21 andares neste mês, em um evento organizado pela Red Bull, que firmou um acordo com o governo gaúcho para realizar uma ação de marketing no local.

O chamado Red Bull Building Drop ocorrerá na próxima semana, ainda sem data divulgada. Em contrapartida, a empresa alimentícia vai construir duas rampas de skate no estado.

Além da estrutura temporária, foram colocados no prédio letreiros com as marcas da Red Bull e uma faixa vermelha com o símbolo da grife Prada, parceira na realização.

Construído na década de 1980 para centralizar secretarias estaduais, o CAFF se tornou um dos maiores símbolos arquitetônicos de Porto Alegre e seu formato íngreme alimentou o imaginário de gerações de jovens que sonhavam em deslizar de skate pela rampa.

Apesar do simbolismo dessa ideia radical entre os porto-alegrenses, o evento ocorrerá sem presença de público e terá apenas transmissão online. A Red Bull tem exclusividade de captação de imagens no dia e vai registrar a descida para um vídeo publicitário.

Nesta quinta-feira (18), Mineirinho foi até o prédio pela segunda vez neste mês para praticar a descida. A ala norte do CAFF, onde vai ocorrer o evento, recebeu estruturas temporárias para adaptar a inclinação do prédio para a manobra. Ele já havia feito testes no dia 7.

O governo estadual disse que a ausência de público segue padrões de segurança adotados em outras iniciativas semelhantes da marca.

“Dessa forma, reduz-se a pressão e, ainda, garante-se que os protocolos de emergência possam ser acionados de forma rápida e sem obstruções logísticas, caso seja necessário”, disse o Executivo em comunicado.

A confirmação da data também depende de uma previsão de condições climáticas adequadas. Ainda segundo o governo, não há aporte de verbas públicas na organização do evento.