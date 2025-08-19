Dia cheio!!

Jogos de hoje (19/08/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 19/08/25 09h39
São Paulo joga hoje na Libertadores.
São Paulo joga hoje na Libertadores. Foto: Divulgação/São Paulo.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Libertadores – Oitavas de Final (volta)

  • Vélez Sarsfield × Fortaleza
    19h | ESPN e Disney+
  • Racing × Peñarol
    21h30 | Paramount+
  • São Paulo × Atlético Nacional
    21h30 | Paramount+

Copa Sul-Americana – Oitavas de Final

  • Huracán × Once Caldas
    19h | ESPN4 e Disney+
  • Fluminense × América de Cali
    21h30 | SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
  • Mushuc Runa × Independiente del Valle
    21h30 | ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

  • Operário-PR × Avaí
    19h30 | Disney+
+ Leia mais

Campeonato Espanhol – La Liga

  • Real Madrid × Osasuna
    16h | Disney+

Champions League – Playoffs

  • Rangers × Club Brugge
    16h | TNT e HBO Max
  • Estrela Vermelha × Pafos
    16h | SBT, +SBT, Space e HBO Max
  • Ferencváros × Qarabag
    16h | HBO Max

Supercopa Saudita

  • Al-Nassr × Al-Ittihad
    9h | Bandsports e GOAT (YouTube)

Campeonato Brasileiro Sub-17

  • Bahia × Santos – 15h | TV BAHÊA (YouTube)
  • Corinthians × Cuiabá – 15h | Corinthians TV (YouTube)
  • São Paulo × Vasco – 15h | São Paulo FC (YouTube)
  • Palmeiras × América-MG – 16h | TV Palmeiras (YouTube)
Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna