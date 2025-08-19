Jogos de hoje (19/08/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Libertadores – Oitavas de Final (volta)
- Vélez Sarsfield × Fortaleza
19h | ESPN e Disney+
- Racing × Peñarol
21h30 | Paramount+
- São Paulo × Atlético Nacional
21h30 | Paramount+
Copa Sul-Americana – Oitavas de Final
- Huracán × Once Caldas
19h | ESPN4 e Disney+
- Fluminense × América de Cali
21h30 | SBT, +SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
- Mushuc Runa × Independiente del Valle
21h30 | ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
- Operário-PR × Avaí
19h30 | Disney+
Campeonato Espanhol – La Liga
- Real Madrid × Osasuna
16h | Disney+
Champions League – Playoffs
- Rangers × Club Brugge
16h | TNT e HBO Max
- Estrela Vermelha × Pafos
16h | SBT, +SBT, Space e HBO Max
- Ferencváros × Qarabag
16h | HBO Max
Supercopa Saudita
- Al-Nassr × Al-Ittihad
9h | Bandsports e GOAT (YouTube)
Campeonato Brasileiro Sub-17
- Bahia × Santos – 15h | TV BAHÊA (YouTube)
- Corinthians × Cuiabá – 15h | Corinthians TV (YouTube)
- São Paulo × Vasco – 15h | São Paulo FC (YouTube)
- Palmeiras × América-MG – 16h | TV Palmeiras (YouTube)
