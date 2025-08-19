João Fonseca sobe para 44º do mundo e renova melhor ranking da carreira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após a campanha no Masters 1000 de Cincinnati, o tenista João Fonseca subiu para o 44º lugar no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e renovou o melhor posto da carreira.

Até então, a melhor colocação do carioca de 18 anos havia sido o 47º lugar, no fim de julho.

Com a subida, ele se torna o nono melhor tenista brasileiro no ranking, igualando o posto alcançado por Flávio Saretta, em 2003.

Em Cincinnati, João venceu o chinês Bu Yunchaokete na estreia, e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na segunda rodada. Na terceira rodada, caiu para o azarão francês Térence Atmane, que surpreendeu ao avançar até a semifinal, parando apenas diante do líder do ranking, Jannik Sinner.

Com o resultado, o tenista igualou sua melhor campanha em um Masters 1000. Em março, em Miami, ele também avançou até a terceira rodada, quando foi eliminado pelo australiano Alex de Minaur.

João volta às quadras para a disputa do US Open. Ele já está classificado para a chave principal do último Grand Slam do ano, que vai de 24 de agosto até 7 de setembro.

BRASILEIROS NO RANKING DA ATP

1) Gustavo Kuerten – 1º (2000)

2) Thomaz Bellucci – 21º (2010)

3) Thomaz Koch – 24º (1974)

4) Fernando Meligeni – 25º (1999)

5) Luiz Mattar – 29º (1989)

6) Marcos Hocevar – 30º (1983)

7) Jaime Oncins – 34º (1993)

8) Carlos Kirmayr – 36º (1981)

9) Flávio Saretta – 44º (2003)

9) João Fonseca – 44º (2025)