Jogos de hoje (16/09/25): Quem joga e onde assistir?

- Atualizado: 16/09/25 09h08
Athletico enfrenta a Chape em busca de se aproximar mais ainda do G4
Athletico enfrenta a Chape em busca de se aproximar mais ainda do G4. Foto: Divulgação/Athletico.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Sul-americana

Lanús x Fluminense
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de Lanús
Transmissão: Paramount+

Campeonato Brasileiro – Série B

Atlético-GO x Avaí
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly
Transmissão: Disney +

Chapecoense x Athletico
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Disney +

