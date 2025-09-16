Jogos de hoje (16/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Copa Sul-americana
Lanús x Fluminense
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de Lanús
Transmissão: Paramount+
Campeonato Brasileiro – Série B
Atlético-GO x Avaí
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly
Transmissão: Disney +
Chapecoense x Athletico
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Disney +
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.Participe dos Grupos da Tribuna