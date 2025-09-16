Jogos de hoje (16/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Sul-americana

Lanús x Fluminense

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Lanús

Transmissão: Paramount+

Campeonato Brasileiro – Série B

Atlético-GO x Avaí

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly

Transmissão: Disney +

Chapecoense x Athletico

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá

Transmissão: Disney +