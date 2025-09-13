Tênis!

Algoz de Bia Haddad recusou torneio em casa para vir ao Brasil e quer apoio

Por Folhapress RENAN LISKAI
13/09/25

Algoz de Bia Haddad nas quartas de final do SP Open, a mexicana Renata Zarazua, número 84 do mundo, veio para o Brasil após recusar jogar um torneio no seu país por causa da altitude.

Renata Zarazua poderia ter jogado o WTA 1000 de Guadalajara nesta semana. A mexicana disputaria a competição como uma das tenistas da casa, mas decidiu não ir à quadra e vir para o Brasil.

A altitude de 1.566 m de Guadalajara foi o empecilho. Por causa do aumento da pressão arterial, Renata priorizou a saúde e deixou a competição como local de lado.

A mexicana teve praticamente toda a quadra central Maria Esther Bueno contra ela ontem. Os torcedores presentes apoiaram Bia Haddad, mas a brasileira acabou derrotada por Renata por 2 sets a 0 (7/6 e 6/3). O clima todo a favor da brasileira foi uma “arma” usada por Zarazua.

Apesar de ser algoz da principal estrela do SP Open e frustrar a torcida, Renata Zarazua quer contar com o apoio dos brasileiros daqui para frente. A mexicana encara a francesa Sarah Rakotomanga, hoje, na semifinal.

Zarazua tem virado o terror de tenistas da casa. Antes de eliminar Bia Haddad Maia no Brasil, ela havia eliminado a americana Madison Keys na primeira rodada do US Open.

