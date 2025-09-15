Anota ai!!

Jogos de hoje (15/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/09/25 11h49
Cruzeiro joga hoje contra o Bahia.
Cruzeiro joga hoje contra o Bahia. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Bahia x Cruzeiro
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Fonte Nova
Transmissão: Sportv e Premiere

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série B

Ferroviária x Novorizontino
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa
Transmissão: Disney +

CRB x Amazonas
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé
Transmissão: Disney +

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna