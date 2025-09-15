Jogos de hoje (15/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Bahia x Cruzeiro

Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

Local: Fonte Nova

Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Ferroviária x Novorizontino

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa

Transmissão: Disney +

CRB x Amazonas

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé

Transmissão: Disney +