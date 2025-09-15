Jogos de hoje (15/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Confira os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Bahia x Cruzeiro
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Fonte Nova
Transmissão: Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Ferroviária x Novorizontino
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa
Transmissão: Disney +
CRB x Amazonas
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé
Transmissão: Disney +
