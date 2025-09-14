Vitor Roque faz 3, e Palmeiras define no 1º tempo goleada sobre o Inter

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Palmeiras atropelou o Inter, venceu a partida por 4 a 1, na noite deste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão, e chega embalado para o jogo de ida contra o River Plate, na Argentina, pelas quartas de final da Copa Libertadores no próximo meio de semana.

Vitor Roque marcou três vezes, e Lucas Evangelista também deixou o dele. Os quatro gols foram marcados ainda no 1º tempo. Carbonero descontou para o Inter na 2º etapa, com o Alviverde jogando em ritmo mais baixo.

Andreas Pereira fez a sua estreia com a camisa do Palmeiras. O meio-campista entrou aos 17 minutos do 2º tempo, no lugar de Lucas Evangelista, mas não conseguiu mostrar muito serviço.

Bruno Rodrigues voltou a atuar após 598 dias. O atacante não atuava desde o dia 24 de janeiro de 2024, e lutava para se recuperar de duas lesões graves (uma em cada joelho). Aos 38 minutos do 2º tempo, Bruno quase balançou as redes. Ele recebeu ótimo passe de Veiga dentro da área, tentou encobrir o Rochet, mas o goleiro fez ótima defesa.

Esse é o sétimo jogo seguido do Palmeiras sem derrota. Desde a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil são cinco vitórias e dois empates.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o River Plate, no Más Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogo decisivo acontece no dia 24, no Allianz Parque.

Já o Inter só joga no dia 21, às 17h30, contra o Grêmio, no estádio Beira-Rio.

O JOGO

O Alviverde teve 45 minutos iniciais impecáveis e atropelou o Internacional. A equipe abriu o placar logo aos 4 minutos com Vitor Roque, e jogou muito à vontade com a vantagem no placar – foram 12 finalizações só na primeira parte.

Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque foram muito bem e estiveram envolvidos em todos os gols. Felipe deu a assistência para o primeiro, e deu o chute em que Rochet deu rebote para Evangelista marcar o quarto.

Flaco López lançou para Facundo Torres no segundo gol e impressionou pela facilidade de virar todas as bolas que recebia. O grande momento do atacante o levou para a seleção argentina pela primeira vez na última data Fifa.

Vitor Roque teve sua noite mais artilheira e marcou um hat-trick perfeito: um gol de perna direita, um de esquerda e um de cabeça.

LANCES IMPORTANTES

Vitor Roque abre o placar para o Palmeiras. A zaga do Inter afastou mal uma cobrança de escanteio alviverde e a bola sobrou para Felipe Anderson. O meia-atacante achou belo passe para Vitor Roque, na cara de Rochet, e o camisa 9 bateu entre as pernas do goleiro. 1 a 0 para o Palmeiras.

Palmeiras amplia o placar com golaço coletivo. Aos 24, Flaco López fez grande jogada individual puxando contra-ataque, lançou Facundo Torres por cima e deixou o uruguaio cara a cara com Rochet. Facundo só tocou de lado para Vitor Roque, que só teve o trabalho de empurrar para as redes e marcar o segundo. 2 a 0.

Lucas Evangeslita marca o terceiro do Palmeiras. O Alviverde cobrou escanteio curto, e Felipe Anderson decidiu arriscar de fora da área. Rochet não segurou e deu rebote no pé de Lucas Evangelista, o meio-campista só empurrou para o gol. 3 a 0.

Vitor Roque faz seu terceiro gol no jogo. Khellven cruzou bola na segunda trave após cobrança de falta curta, Gustavo Gómez escorou para o meio e Vitor Roque, mais uma vez, apareceu livre para fazer seu hat-trick.

Inter diminui com Carbonero. Aos 26 minutos do 2º tempo, Carbonero recebeu em velocidade no campo de ataque, invadiu a área e chutou no alto, sem chances para Weverton. 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4×1 INTER

PALMEIRAS

Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Facundo Torres e Felipe Anderson (Raphael Veiga); Vitor Roque e Flaco López (Sosa). T.: Abel Ferreira.

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Carbonero, Alan Patrick e Vitinho (Alan Benítez); Ricardo Mathias (Raykkonen). T.: Roger Machado.

Data e horário: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 39.640

Renda: R$ 2.976.130,60

Juiz: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Vitor Roque, aos 4, 24 e 43 minutos do 1º tempo, Lucas Evangelista, aos 29 minutos do 1º tempo (PAL); Carbonero, aos 26 minutos do 2º tempo (INT)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL); Alan Rodríguez e Vitinho (INT)