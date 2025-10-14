Jogos de hoje (14/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Amistoso da Seleção Brasileira
Japão x Brasil
Horário: 07h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio de Tóquio
Transmissão: TV Globo, GE TV e Sportv
Campeonato Brasileiro – Série B
Paysandu x Remo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Mangueirão
Transmissão: Disney+
Chapecoense x Botafogo-SP
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Disney+
Athletico x Avaí
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada
Transmissão: Disney +
