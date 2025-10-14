Já de manhã!

Jogos de hoje (14/10/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Brasil vence Coreia do Sul em primeiro amistoso.
Brasil joga ao amanhecer contra o Japão. Foto: Han Myung-Gu/Getty Images

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Amistoso da Seleção Brasileira

Japão x Brasil
 Horário: 07h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio de Tóquio
Transmissão: TV Globo, GE TV e Sportv

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x Remo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Mangueirão
Transmissão: Disney+

Chapecoense x Botafogo-SP
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Disney+

Athletico x Avaí
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada
Transmissão: Disney +

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna