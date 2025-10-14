Jogos de hoje (14/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Já de manhã!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Amistoso da Seleção Brasileira

Japão x Brasil

Horário: 07h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio de Tóquio

Transmissão: TV Globo, GE TV e Sportv

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x Remo

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Mangueirão

Transmissão: Disney+

Chapecoense x Botafogo-SP

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá

Transmissão: Disney+

Athletico x Avaí

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada

Transmissão: Disney +