Memphis ganha bandeirão, bate novo recorde e põe Holanda perto da Copa

Memphis Depay teve uma atuação de gala e comandou a vitória da Holanda por 4 a 0 sobre a Finlândia, neste domingo (12), em Amsterdã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Memphis fez um gol e deu duas assistências. Titular, ele foi o destaque no primeiro tempo avassalador da seleção da casa. Gakpo fechou o placar nos minutos finais.

As assistências significaram mais um recorde para o camisa 10. Maior artilheiro da seleção, ele chegou a 35 passes para gols e se tornou o líder isolado no quesito, deixando Wesley Sneijder – que tem 33 para trás.

O resultado deixa a Holanda muito perto da Copa do Mundo. A seleção chegou aos 16 pontos e é líder isolada do Grupo G. A Polônia vem logo atrás, com 10, mas ainda joga na rodada. Em novembro, as seleções se enfrentam em duelo que pode sacramentar a classificação holandesa para o Mundial. A Finlândia também tem 10 e é a terceira da chave.

O atacante retorna ao Brasil e deve ir para o clássico Santos x Corinthians. A bola rola na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

A Holanda volta a campo somente em novembro. No dia 14, a seleção de Memphis Depay visita a Polônia, às 16h45 (de Brasília). Na mesma data, a Finlândia recebe Malta. Ambos os jogos valem pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

HOMENAGEM

O atacante do Corinthians foi homenageado com um bandeirão exibido na Johan Cruyff Arena. A homenagem se deve ao fato de ele ter se tornado o maior goleador da história da seleção holandesa, agora com 54 gols.

Este foi o primeiro jogo de Memphis em casa desde que ele se isolou no topo da artilharia da seleção. O recorde foi batido no mês passado, na vitória da Holanda sobre a Lituânia, fora de casa. Depois, ele ainda marcou no duelo contra Malta, na última quinta-feira, em duelo também realizado longe da Holanda.

O JOGO

A Holanda abriu 2 a 0 com apenas 17 minutos de jogo. A seleção abriu o placar aos oito, após Malen tabelar com Memphis e finalizar no canto esquerdo do goleiro. Mais tarde, o atacante do Corinthians alçou a bola na área em cobrança de falta, e Van Dijk apareceu livre para completar de cabeça.

A pressão seguiu, e a trave salvou a Finlândia do terceiro. Em nova jogada construída por Memphis, o atacante do Corinthians cruzou na área, e Timber testou firme. Ela explodiu no travessão e, na volta, Van Dijk foi travado.

Memphis deixou o dele antes do intervalo. Kluivert recebeu do camisa 10 e soltou o pé da entrada da área. A bola explodiu no braço do defensor, e o árbitro marcou o pênalti. Na batida, Depay só deslocou o goleiro e chegou ao seu 54° gol com a seleção.

No segundo tempo, Memphis “virou goleiro”. A Holanda seguiu a pressão, mas o camisa 10 parou duas finalizações da própria equipe no mesmo lance. Primeiro, Reijnders arriscou, e a bola explodiu em Depay. Na sobra, foi a vez de Malen chutar no próprio companheiro, que foi substituído aos 16 minutos.

A goleada foi fechada com um golaço de Gakpo. O atacante recebeu pela esquerda, levou para a perna direita e soltou a bomba de fora da área. A bola bateu na trave e morreu no canto direito alto do gol finlandês.