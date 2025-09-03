Jogos de hoje (03/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As ligas do mundo e os jogos do Brasileirão estão pausados pela data FIFA, mas confira os jogos das seleções e campeonatos que não pausaram.
Confira os jogos de hoje:
Eliminatórias da Copa do Mundo (África)
Seicheles vs Gabão
Horário: 10h00
Onde assistir: FIFA+.
Copa do Nordeste (Final — jogo de ida)
Confiança vs Bahia
Horário: 21h30
Onde assistir: Premiere (pay-per-view), ESPN / Disney+; exibição regional pelo SBT em algumas praças.
Paulistão Feminino
Santos vs São Paulo
Horário: 20h00
Onde assistir: SporTV.
