Jogos de hoje (03/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As ligas do mundo e os jogos do Brasileirão estão pausados pela data FIFA, mas confira os jogos das seleções e campeonatos que não pausaram.

Confira os jogos de hoje:

Eliminatórias da Copa do Mundo (África)

Seicheles vs Gabão

Horário: 10h00

Onde assistir: FIFA+.

Copa do Nordeste (Final — jogo de ida)

Confiança vs Bahia

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere (pay-per-view), ESPN / Disney+; exibição regional pelo SBT em algumas praças.

Paulistão Feminino

Santos vs São Paulo

Horário: 20h00

Onde assistir: SporTV.