Anota aí!

Jogos de hoje (03/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 03/09/25 10h55
Bahia enfrenta o Confiança na final da Copa do Nordeste.
Bahia enfrenta o Confiança na final da Copa do Nordeste. Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Veja os principais jogos de hoje: As ligas do mundo e os jogos do Brasileirão estão pausados pela data FIFA, mas confira os jogos das seleções e campeonatos que não pausaram.

Confira os jogos de hoje:

Eliminatórias da Copa do Mundo (África)

Seicheles vs Gabão

Horário: 10h00

Onde assistir: FIFA+.

+ Leia mais

Copa do Nordeste (Final — jogo de ida)

Confiança vs Bahia

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere (pay-per-view), ESPN / Disney+; exibição regional pelo SBT em algumas praças.

Paulistão Feminino

Santos vs São Paulo

Horário: 20h00

Onde assistir: SporTV.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.