Atlético-MG anuncia contratação de Sampaoli, que volta ao clube após 4 anos

Tribuna do Paraná
Por CÉSAR LUIS MERLO Folhapress
- Atualizado: 03/09/25 09h25
Sampaoli. Foto: Instagram / Oficial

Jorge Sampaoli é o novo treinador do Atlético-MG. O técnico argentino chegou a um acordo verbal com a diretoria durante o dia e, nesta noite, foi anunciado para suceder Cuca.

Sampaoli terá vínculo com o Galo até dezembro de 2027. Ele volta ao clube após pouco mais de quatro anos.

O argentino conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 comandando o Atlético-MG. A trajetória em questão durou até fevereiro do ano seguinte.

A atual negociação aconteceu de forma rápida, iniciada por uma reunião virtual realizada na manhã de ontem, em que ambas as partes manifestaram o desejo de trabalhar juntas.

No encontro, foi definido o alinhamento esportivo, e ficou selado também o acordo em relação à parte econômica. Sampaoli tem 65 anos e, no futebol brasileiro, já passou também por Santos e Flamengo.

