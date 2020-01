Acompanhe aqui na Tribuna do Paraná todos os jogos da Copinha 2020 e saiba onde assistir as partidas do campeonato júnior mais importante do país. Hoje (terça, 07) teremos 12 jogos, transmitidos a partir das 13h.

continua depois da publicidade

Os jogos da Copinha serão transmitidos pelo Facebook, Grupo Globo (SportTV), Mycujoo, TV Cultura e Rede Vida. Veja a lista abaixo:

+ Leia também: veja o resultado dos jogos e a classificação na tabela da Copinha 2020!

Veja os jogos da Copinha 2020 de 07/01 (terça-feira)

Acompanhe todas as notícias da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 na Tribuna!