Após um final de semana com poucos confrontos, os jogos da Copinha 2020 seguem voltam com força nesta segunda-feira (06) com 44 partidas transmitidas a partir das 13h. Saiba quais times entram em campo e onde assistir na tabela abaixo.

Os jogos da Copinha serão transmitidos pelo Facebook, Grupo Globo (SportTV), Mycujoo, TV Cultura e Rede Vida. Veja a lista abaixo:

Veja os jogos da Copinha 2020 de 06/01 (segunda-feira)

