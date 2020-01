A bola vai rolar neste final de semana em mais 18 jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020. O primeiro confronto é às 08h45 e as outras partidas serão disputadas ao longo do dia, em várias cidades do estado de SP.

O Coritiba entra em campo hoje (sábado) e faz sua estreia contra o CSA-AL. O jogo será transmitido pelo canal SporTV.

Os jogos da Copinha serão transmitidos pelo Facebook, Grupo Globo (SportTV), Mycujoo, TV Cultura e Rede Vida. Veja a lista abaixo:

+ Copa São Paulo: veja o resultado dos jogos e a classificação na tabela completa!

Veja os jogos da Copinha 2020 de 04/01 (Sábado)

Estádio Coronel Francisco Vieira

04 – sáb 18h30 Itapirense – SP x Jacuipense – BA FPF TV, Mycujoo 04 – sáb 20h45 Vasco – RJ x Carajás – PA SporTV

Estádio Distrital do Inamar

04 – sáb 11h Água Santa – SP x Trem – AP FPF TV, Mycujoo 04 – sáb 11h Flamengo – RJ (desistiu) x Vitória da Conquista – BA

Estádio Primeiro de Maior

04 – sáb 16h São Paulo – SP x Operário – PR SporTV, GE.com, TV Cultura 04 – sáb 18h15 EC São Bernardo – SP x Palmeira – RN FPF TV, Mycujoo

Estádio Nicolau Alayon

04 – sáb 8h45 Nacional – SP x São Caetano – SP FPF TV, Facebook 04 – sáb 11h Ceará – CE x Canaã – SP Rede Vida, FPF TV, Facebook

Estádio Canindé (Capital)

04 – sáb 18h30 CSA – AL x Coritiba – PR SporTV 04 – sáb 20h45 Portuguesa – SP x São Bento – SP FPF TV, Mycujoo

Jogos da Copinha Domingo (05/01)

Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior

05 – dom 18h30 Vilhenense – RO x Fluminense – RJ SporTV 05 – dom 20h45 Ituano – SP x Socorro – SE SporTV

Arena da Fonte

05 – dom 13h45 Ferroviária – SP x União Rondonópolis – MT SporTV 05 – dom 16h Petrolina – PE x Palmeiras – SP SporTV, GE.com

Estádio Municipal Frederico Dalmazo

05 – dom 18h15 Sertãozinho – SP x Confiança – SE FPF TV, Mycujoo 05 – dom 20h30 Penapolense – SP x Goiás – GO Rede Vida, FPF TV, Mycujoo

Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira

05 – dom 8h45 União Mogi – SP x Real – DF FPF TV, Mycujoo 05 – dom 11h Juventus – SP x Grêmio – RS SporTV, TV Cultura

Acompanhe todas as notícias da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 na Tribuna!