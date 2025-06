Inter de Milão x River Plate: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira, a partir das 22h (horário de Brasília), Inter de Milão e River Plate fazem um confronto decisivo no Lumen Field, em Seattle, pela rodada final do Grupo E da Copa do Mundo de Clubes.

Os italianos garantiram presença no Mundial pelo ranking da Uefa, graças ao seu desempenho consistente entre 2021 e 2024. Já o River também conquistou sua vaga pelo mesmo método, mas através do ranking da Conmebol.

Curiosamente, os dois times já se enfrentaram em um amistoso em Milão, em 1961, com 75.000 torcedores presentes, que terminou empatado em 1 a 1. Alguns jogadores famosos vestiram as duas camisas ao longo da história, como Esteban Cambiasso, Matías Almeyda, Gabriel Batistuta e Hernán Crespo.

Onde assistir?

O jogo Inter de Milão x River Plate começa às 22h (de Brasília) nesta quarta-feira e os torcedores poderão assistir a transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta) SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), DAZN (streaming) e CazéTV (Youtube).

Palpites

A Inter deve apostar em sua solidez defensiva para encarar os argentinos. O esquema com três zagueiros é a tendência, mas com mobilidade pelas laterais. Lautaro Martínez, atacante argentino, aparece como a principal esperança de gols dos italianos. Por outro lado, os franceses Pavard e Thuram são dúvidas, devido à fadiga muscular.

Já o River Plate, com cinco desfalques, deve adotar uma postura mais conservadora contra os italianos. O técnico Marcelo Gallardo provavelmente armará o time no 5-4-1, apostando nos contra-ataques pelas beiradas, com Mastantuono como válvula de escape pela direita e Colidio como referência ofensiva.

Escalações prováveis

Inter de Milão

Time provável da Inter: Sommer; De Vrij, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Esposito e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

River Plate

Time provável do River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta e Marcos Acuña; Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Maxi Meza e Franco Mastantuono; Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo

Arbitragem

Árbitro : Ilgiz Tantashev (UZB)

: Ilgiz Tantashev (UZB) Assistente 1 : Andrey Tsapenko (UZB)

: Andrey Tsapenko (UZB) Assistente 2 : Timur Gaynullin (UZB)

: Timur Gaynullin (UZB) 4º árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL) VAR: Khamis Al Marri (CAT)

Cenários para classificação

River Plate pode avançar como primeiro colocado do Grupo E:

Se vencer a FC Internazionale de Milão;

Se empatar com a Inter de Milão, sem que o CF Monterrey vença o Urawa Red Diamonds.

River Plate pode avançar como segundo colocado do Grupo E:

Se perder para a Inter de Milão, sem que o Monterrey vença o Urawa Reds.

Se empatar por um placar de 2 a 2 ou mais gols com a Inter, mesmo se o Monterrey vencer o Urawa Reds.

Se empatar por 1 a 1 com a Inter, sem que o Monterrey vença o Urawa Reds por três ou mais gols de diferença (ou por uma diferença de dois gols, mas com um placar maior que a 3 a 1).

Se empatar por 1 a 1 com a Inter, com o Monterrey vencendo o Urawa Reds por 3 a 1, desde que o River fique acima do Monterrey no ranking de fair play.

Inter de Milão pode avançar como primeira colocada do Grupo E:

Se vencer o River Plate.

Se empatar por 1 a 1 (ou mais gols) com o River Plate, com o Monterrey vencendo o Urawa Reds.

Se empatar por 0 a 0 com o River Plate, com o Monterrey vencendo o Urawa Reds por 1 a 0.

Se empatar por 0 a 0 com o River Plate, com o Monterrey vencendo o Urawa Reds por 2 a 1, desde que a Inter fique acima do Monterrey no ranking de fair play.

Inter de Milão pode avançar como segunda colocada do Grupo E:

Se empatar ou perder para o River Plate, sem que o Monterrey vença o Urawa Reds.

Se empatar por 0 a 0 com o River Plate, com o Monterrey vencendo o Urawa Reds por dois ou mais gols de diferença – ou por vantagem mínima de um gol, desde que com placar maior que 2 a 1 (exemplos: 3 a 2, 4 a 3, etc).

Empatar por 0 a 0 com o River Plate, com o Monterrey vencendo o Urawa Reds por 2 a 1, desde que a Inter fique abaixo do Monterrey no ranking de fair play.