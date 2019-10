A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano, nesta terça-feira, ao vencer, fora de casa, o Brescia, por 2 a 1, em jogo válido pela décima rodada. O time chegou aos 25 pontos, contra 23 da Juventus, que joga nesta quarta-feira, em Turim, contra o Genoa.

No fim de semana, a Inter havia desperdiçado a oportunidade de deixar para trás a Juventus, que havia empatado com o Lecce ao também ficar na igualdade com o Parma. Agora, então, fez a sua parte, passando a pressão para o clube de Turim.

O argentino Lautaro Martinez, aos 23 minutos de jogo, abriu o placar com um chute de longe, que desviou na zaga e enganou o goleiro Enrico Alfonso. O belga Romelu Lukaku, aos 18 minutos do segundo tempo, ampliou a vantagem milanesa, após acertar um lindo e colocado chute de fora da área.

O Brescia, que soma apenas sete pontos e está na 18.ª colocação, diminuiu a vantagem dos visitantes, aos 31 minutos, com um gol contra do eslovaco Milan Skriniar.

Em Parma, o Verona surpreendeu, ao vencer por 1 a 0, com um belíssimo gol do sérvio Darko Lazovic, que acertou um forte chute de fora da área no ângulo superior direito do goleiro Luigi Sepe, aos dez minutos de jogo.

As duas equipes tiveram boas chances para marcar, especialmente com Lazovic e o português Gervinho, do Parma. Destaque para os goleiros Sepe e Marco Silvestri, autores de belas e difíceis defesas.

Com a vitória, o Verona subiu para o 11.º lugar no Italiano, com 12 pontos, enquanto o Parma continua com 13, na oitava colocação.