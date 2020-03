Não será diante do Paraná, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que o japonês Keisuke Honda, do Botafogo vai estrear.



O jogador de 33 anos publicou em suas redes sociais um pedido de desculpas aos botafoguenses, em que diz que não poderá estar presente na disputa por conta de uma gripe. A partida acontece nesta terça-feira (10), às 19h15 no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

A diretoria do clube carioca fez promoções de ingressos, que custam de R$10 a R$60, e esperava um público de 40 mil pessoas para prestigiar Honda vestindo pela primeira vez a camisa do Fogão. O jogador lamentou a ausência.



“Gostaria de me desculpar por não participar do jogo de amanhã. Não pude treinar com o grupo nos últimos dias, porque peguei uma gripe. Obrigado a todos os torcedores que compraram os ingressos e peço desculpas pelo acontecido”.

Com fortes sintomas de gripe, o meia já não tinha participado de dois treinos, entre eles o do último domingo (08). Honda chegou ao Rio de Janeiro no dia 7 de fevereiro e a possibilidade de ele estar infectado com coronavírus foi descartada pelo médico do clube, Christiano Cinelli, que concedeu entrevista coletiva nesta segunda (09).



“Em época de coronavírus as pessoas ficam cheias de alarde, mas é pra elucidar a questão do Honda. De sexta para sábado ele veio com uma gripe normal e teve uma febre de 37,4. No domingo ele estava sem febre e dor no corpo. De ontem para hoje, 24h, está sem febre, assintomático”, disse.

