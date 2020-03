Até segunda ordem, a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense vai acontecer normalmente neste domingo (15), com seis jogos — incluindo o clássico Atletiba valendo a primeira colocação. A confirmação foi feita pelo presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury, em entrevista à Gazeta do Povo.

TABELA: Veja como está a classificação do Paranaense

Nesta quinta-feira (12), a Conmebol anunciou que a Libertadores está suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus. A paralisação, inicialmente, vale entre 15 e 21 de março.

