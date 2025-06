Gol contra abre caminho e Palmeiras fica perto das oitavas da Copa de Clubes

Se acertar a pontaria era o problema, o Palmeiras contou com o auxílio de um adversário para finalmente balançar a rede na Copa do Mundo de Clubes. Um gol contra marcado por Wessam Abou Ali – atacante nascido na Dinamarca que defende a seleção da Palestina – foi o primeiro da formação alviverde na competição e abriu caminho para uma vitória importante.

O time dirigido por Abel Ferreira contou na sequência com uma boa finalização de Flaco López e derrotou o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Com o resultado no MetLife Stadium, em East Rutherford, em jogo que ficou paralisado por 50 minutos pelo risco de raios na região, deixou bem encaminhada a classificação às oitavas de final.

Após um empate sem gols com o Porto, com problemas nos arremates, o Palmeiras voltou a cometer erros nas conclusões: Estêvão e Flaco López desperdiçaram chances claras. Mesmo assim, foi estabelecida a superioridade da equipe brasileira, que chegou aos quatro pontos e à liderança provisória do Grupo A.

O jogo desta quinta-feira (19) se mostrou inicialmente mais duro do que levava a crer o desempenho dos clubes na primeira rodada da competição. O Al Ahly, que tivera apresentação bem fraca no empate sem gols com o Inter Miami, controlou a bola nos minutos iniciais e rondou perigosamente a área de Weverton.

Com duas mudanças na escalação em relação ao 0 a 0 com o Porto – Raphael Veiga e Facundo Torres nos lugares de Maurício e Felipe Anderson -, o Palmeiras levou algum tempo para se assentar em campo. Aos poucos, começou a se soltar e construiu a melhor chance do primeiro tempo: Estêvão bateu Dari no mano a mano e, à frente do gol, chutou para fora.

A torcida verde ficou bastante apreensiva quando o juiz inglês Anthony Taylor mostrou cartão vermelho a Veiga, aos 37 minutos, por falta dura em Zizo. O árbitro de vídeo croata Ivan Bebek orientou o colega a rever o lance, e a decisão final foi de cartão amarelo, para irritação geral dos atletas egípcios.

No intervalo, Abel Ferreira acionou Maurício e Flaco López, sacando Veiga e Vitor Roque. De cara, Flaco perdeu uma oportunidade claríssima na pequena área. Aos quatro minutos da etapa final, porém, Abou Ali cabeceou para o lado errado após cobrança de falta de Aníbal Moreno e fez o que nenhum jogador do Palmeiras havia feito no torneio: gol do Palmeiras.

O placar foi definido aos 14, após uma cobrança de falta desastrada do time egípcio. No contra-ataque, Flaco López recebeu passe preciso de Maurício e foi também preciso no chute de pé esquerdo, para alegria de Abel Ferreira. O treinador, na sequência, foi avisado pelo árbitro de que a partida seria interrompida.

Não chovia no MetLife Stadium, porém as autoridades policiais observaram raios nas cercanias. Foi executado, então, o protocolo de segurança, e o duelo foi o terceiro do campeonato atrasado ou paralisado pelo mesmo motivo. Na volta, cerca de 50 minutos mais tarde, o placar não voltou a ser mexido.