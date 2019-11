View this post on Instagram

Aqui em Lima são 22:45. Já passei da hora determinada por meus médicos para dormir Mas hoje foi um dia muito especial. Recebi alta da UTI e aqui no meu apartamento da Clínica Anglo Americana pude viver as emoções da virada histórica do Flamengo e da conquista do Bi da Libertadores!! Claro que queria muito estar narrando essa epopeia,mas Deus sabe os caminhos que determina. Quero então parabenizar Luís Roberto,Junior,Casa e toda a equipe da Globo por uma excepcional transmissão. E do fundo do meu renovado coração agradecer a cada um de vcs,milhares de antigos e novos amigos por todas essas mensagens maravilhosas!! E faça a festa Nação Rubro Negra pq a América hoje é sua!!!